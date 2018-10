Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Tankstelle überfallen

Haselünne - Am frühen Nachmittag kam es an der Meppener Straße zu einem Überfall auf eine dortige Tankstelle. Gegen 13:50 Uhr betrat ein bislang unbekanner Täter den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der maskierte Mann erbeutete einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad in Richtung Piusweg. Zeugen gaben an, dass der Täter mit einem russischen Akzent gesprochen habe. Er war auffallend groß und von eher dünner Statur. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Sonnenbrille und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Auf der Meppener Straße haben sich zum Zeitpunkt des Überfalls viele Spaziergänger und Autofahrer befunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 zu melden.

