Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Einbrecher wecken Hausbewohner

Haselünne - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Einfamilienhaus an der Von-Spies-Straße eingedrungen. Sie gelangten durch die Haupteingangstür in das Gebäude. Die Bewohner wurden durch die Einbruchsgeräusche wach und schalteten das Licht ein. Die Täter ergriffen umgehend die Flucht. Sie konnten unerkannt aber ohne Beute entkommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.