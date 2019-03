Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Gartenzaun beschädigt

Haselünne - Der Fahrer eines grünen Treckers mit gelbem Anhänger hat gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr an der Dorfstraße einen Gartenzaun beschädigt. Der Trecker war in Richtung Wettrup unterwegs. In Höhe der Grundschule wendete er an einer Bushaltestelle. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955 820 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.