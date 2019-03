Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Bargeld gestohlen

Haselünne - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag in ein Wohnhaus an der Straße Moorkamps Tannen eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Räume. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

