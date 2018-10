Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - Auto ...

Haselünne - Auto von Zug erfasst

Haselünne - Gestern Morgen wurde an einem Bahnübergang an der Straße Im Fehn ein Auto von einem Zug erfasst und rund 100 Meter weit mitgeschleift. Ein 32-jähriger Autofahrer übersah offenbar das Rotlicht am Bahnübergang und fuhr weiter. Daraufhin wurde das Auto vom Zug erfasst. Der Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

