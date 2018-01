Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Heede - Drei ...

Heede - Drei Verletzte bei Unfall auf A31

Heede - Am Sonntagnachmittag ist es auf der A31 in bei Heede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Alle drei daran beteiligten Personen wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein 35jähriger Mann aus Emden gegen 17.20 Uhr mit seinem Hyundai auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Norden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dörpen und Rhede fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Golf Plus einer 57jährigen Frau aus Leer auf. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die beiden Insassen des Golf Plus wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Die Autobahn 31 war für die Unfallaufnahme, die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 20.45 Uhr voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht.

