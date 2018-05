Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Herzlake - 41 ...

Herzlake - 41 Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Herzlake - Ein 41 jähriger Ukrainer wurde am frühen Sonntagmorgen durch einen Verkehrsunfall auf der Andruper Straße zwischen Andrup und Dohren verletzt. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Sattelschlepper nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten des mit Aluschrott beladenen Sattelschleppers und die Straßensperrung werden noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. /her

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.