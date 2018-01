Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Herzlake - ...

Herzlake - Raubüberfall auf Sportsbar

Herzlake - Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Montag in der Zeit von 10:20 Uhr bis 10:30 Uhr eine Sportsbar in der Straße "Im Mersch". Beide Täter waren maskiert und dunkel gekleidet. Zudem trugen sie Handschuhe und hielten jeweils eine Schusswaffe in der Hand. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend in einem älteren roten Mercedes-Benz in Richtung B213. Zur Beschreibung kann noch gesagt werden, dass der eine Täter circa 1,75 Meter und der andere Täter circa 1,85 Meter groß waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen. /eot

