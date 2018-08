Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Herzlake - ...

Herzlake - 27-jähriger Beifahrer nach Unfall schwer verletzt

Herzlake - Gestern Morgen kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Brink. Ein 27-jähriger Mann aus Meppen wurde dabei schwer verletzt Der 33-jährige Fahrer eines Ford Kuga befuhr die Holter Straße ortsauswärts, als er in Höhe der Löninger Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach ca. 60 Metern zunächst mit einem Stromverteilerkasten und anschließend mit einem Baum kollidierte. Der Beifahrer wird mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Meppen eingeliefert. Der stark alkoholisierte Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. An dem Ford entstand Totalschaden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.