Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Itterbeck - ...

Itterbeck - Sachbeschädigungen bei Kloatscheeterball

Itterbeck - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag am Rande eines Kloatscheeterballs in einer Gaststätte an der Straße Am Sportplatz mehrere Pflanzkübel, Schaukästen und Laternen beschädigt. Ob die Taten in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten stehen, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92 000 zu melden.

