Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Kluse - ...

Kluse - Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Kluse - Bei einem Verkehrsunfall wurden Samstagabend auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Pollertstraße fünf Personen verletzt. Eine 41 jährige Frau aus Surwold fuhr mit ihrem VW UP, einer Beifahrerin im Alter von 16 und einem Beifahrer im Alter von 15 Jahren auf der Bundesstraße in Richtung Kluse. Beim Abbiegen nach links in die Pollertstraße übersah sie eine ihr entgegenkommende 51 jährige Frau aus Haren. Die 51 Jährige fuhr gemeinsam mit ihrer ebenfalls 51 jährigen Beifahrerin in ihrem Daimler Chrysler in Richtung Meppen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Alle fünf Personen wurden durch den Unfall verletzt und zunächst vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 16 jährige Beifahrerin des VW UP wurde stationär aufgenommen. /her

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.