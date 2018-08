Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lähden - ...

Lähden - Einbruch in Grundschule

Lähden - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschule an der Schulstraße ein. Mit einem Gullideckel wurde die Verglasung der Tür zum Hausmeisterbüro eingeworfen um sich Zutritt zu verschaffen. In der Schule wurden Schränke einbruchstypisch durchsucht. Mit einem aufgefundenen Schlüssel wurde im weiteren Verlauf auch eine angrenzende Fahrradwerkstatt betreten. Die Einbrecher entwendeten nach erstem Stand der Ermittlungen mehrere Werkzeuge und einige Lebensmittel. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05961-955820 mit der Polizei Haselünne in Verbindung zu setzen. /hue

