Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lage - Junger ...

Lage - Junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Lage - Gestern Nachmittag wurde ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Uelsener Straße schwer verletzt. Der 19-jährige Mann aus Uelsen fuhr mit seinem Auto gegen 15:10 Uhr die Uelsener Straße aus der Dorfstraße kommend in Richtung Höcklenkamper Straße, als ihm ein Trecker entgegenkam. Der Trecker fuhr dabei soweit auf der Gegenfahrbahn, dass der junge Mann ausweichen musste. Hierbei geriet er ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Telefonmast, überschlug sich und rutschte dann gegen einen Baum. Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Treckers samt roter Futtermühle entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.