Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lathen - ...

Lathen - Garagenbrand nach Flexarbeiten

Lathen - Am Mittwochabend ist es am Buchenweg in Lathen zum Brand in einer Garage gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen 20.30 Uhr hatte sich bei Flexarbeiten ein Benzinkanister entzündet. Die Flammen griffen auf die komplette Garage über. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

