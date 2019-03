Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lengerich - ...

Lengerich - 20-jährige bei Unfall schwer verletzt

Lengerich - Am späten Nachmittag kam es gestern auf der Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Frau wurde dabei schwer verletzt.

Die 20-jährige Frau aus Lorup fuhr gemeinsam mit zwei Mitfahrern die Oststraße in Richtung Handruper Straße, als sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor, von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte. Die junge Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre zwei Mitfahrer konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Feuerwehr aus Lengerich war mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. An dem Auto entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.

