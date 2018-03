Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Spiegelunfall

Lingen - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen kam es an der Straße Radberg in Lingen zu einem Diebstahl von etwa 90 Litern Diesel aus einem Lkw der Marke MAN. Durch Unbekannte wurde ein Loch in den Tank gebohrt und der Kraftstoff abgezapft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen. /mal

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.