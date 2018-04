Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Dieseldiebstahl

Lingen - Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag rund 200 Liter Diesel aus einem LKW an der Handelsstraße abgezapft. Vermutlich füllten sie den Kraftstoff in ein anderes Fahrzeug um. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

