Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Lingen - Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in den Verwaltungstrakt einer Bäckerei an der Bernardstraße einzubrechen. Es entstand leichter Sachschaden an einem Fenster. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591) 870 bei der Polizei in Lingen zu melden. /mal

