Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Rollerfahrer auf Ölspur ausgerutscht

Lingen - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Hessenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Rollerfahrer rutschte mit seinem Roller auf einer Ölspur aus, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Ölspur beginnt am Anfang des Hessenweges und verliert sich in Höhe der Abzweigung zur Bernhardstraße. Wer diese Ölspur verursacht hat, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

