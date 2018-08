Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Autospiegel abgerissen

Lingen - Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist es am Brockhauser Weg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Chevrolet gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten de Außenspiegel der Fahrerseite aus der Verankerung gerissen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

