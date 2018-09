Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Motorradfahrerstammtisch

Lingen - Unter dem Motto "Mythos Harley Davidson" berichtet Manuel Ahrens aus dem Hause Harley Davidson in Emsbüren über die Entwicklung des Kultmotorrads. Am 04. Oktober 2018 findet der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 100 in 49808 Lingen einfinden. Gegen 18:00 Uhr berichtet Manuel Ahrens über die Entstehung der Firma Harley Davidson. Dabei wird er eine aktuelle "Harley" vorstellen. Wie gewohnt, versorgt die Verkehrswacht Lingen die Besucher mit Kaltgetränken und Grillwurst.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.