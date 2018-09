Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Einbruch in Kiosk

Lingen - In der Nacht von Donnerstag (21:00 Uhr) auf Freitag (04:50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Schwedenschanze ein. Entwendet wurden Bargeld und Tabakwaren. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 -870 in Verbindung zu setzen. / eot

