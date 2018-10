Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Autofahrer schwer verletzt

Lingen - Ein 88-jähriger Autofahrer wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Nordhorner Straße schwer verletzt. Er war mit seinem Auto in Richtung B 213 unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über den PKW verlor. Das Auto stieß gegen eine Leitplanke und rutschte in einen Graben. Der 88-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

