Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Unfallserie in A31-Baustelle

Lingen - Das Ende der niedersächsischen Herbstferien und der Beginn der nordrhein-westfälischen Ferien führten in den vergangenen Tagen zu einem enormen Verkehrsaufkommen. Insbesondere der Autobahnpolizei Lingen bescherte dies ein unfallreiches Wochenende. Nachdem es bereits am Samstag wegen mehrerer Unfälle zu langen Staus im Baustellenbereich der A 31 in Höhe Haren, Lathen und Dörpen kam, zählte die Autobahnpolizei Lingen am Sonntagmittag weitere vier Verkehrsunfälle im dortigen Bereich. Genau wie am Samstag handelte es sich hauptsächlich um glimpflich verlaufene Auffahrunfälle wegen mangelnder Konzentration und zu geringem Sicherheitsabstand im Stop-and-Go-Verkehr. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten führten dazu, dass sich in beiden Richtungen Staus auf einer Länge von zwölf Kilometern bildeten. Zu einem fünften Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am frühen Sonntagnachmittag auf der A 31 im Schüttorfer Kreuz. Die Autos waren zusammengestoßen, nachdem ein Fahrer beim Fahrstreifenwechsel einen Fehler gemacht hat. Verletzt wurde niemand. Die Unfallstelle wurde zügig geräumt, so dass sich die Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr in Grenzen hielten. Der Gesamtschaden aller fünf Verkehrsunfälle am Sonntag schätzt die Autobahnpolizei auf mehrere 10000 Euro.

