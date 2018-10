Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Geldbörse aus Auto gestohlen

Lingen - Ein bislang unbekannter Täter stahl am Samstag in der Zeit von 18:12 Uhr bis 19:30 Uhr eine Geldbörse aus einem verschlossenen Peugeot in der Stephanstraße. Der Täter zerschlug die Beifahrerseite des Autos und stahl eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren, welche in der Mittelkonsole lag. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0591/87215 bei der Polizei in Lingen zu melden. /her

