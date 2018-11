Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Corvette mit Axt beschädigt

Lingen - Am Montagabend ist es an der Ramseler Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 63-jähriger Radfahrer war gegen 20.15 Uhr in Richtung Ortsmitte Ramsel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 27 überquerte ein Wildschwein von links nach rechts die Fahrbahn. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtszeitig anhalten, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Tier kam. Der 63-Jährige stürzte und brach sich den Arm. Das Wildschwein überstand den Zusammenprall offenbar unbeschadet.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.