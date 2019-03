Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - ...

Lingen - Kollision zwischen LKW und Radfahrer

Lingen - Heute Morgen ist es auf der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann aus Lingen fuhr gegen 05:55 Uhr mit seinem Fahrrad die Schillerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der 66-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine fuhr ebenfalls in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, als er den Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 50-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An Fahrrad und LKW entstanden Sachschäden. Die Schillerstraße wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.