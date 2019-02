Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - Autos ...

Lingen - Autos und ein Haus mit Hakenkreuzen beschmiert

Lingen - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Holthausen-Biene zahlreiche Straftaten begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen sie in zahlreiche unverschlossene Autos und mehrere ebenfalls unverschlossene Häuser an der Biener Straße und an der Ringstraße ein. Dabei wurden unterschiedliche Wertsachen gestohlen. Drei der betroffenen Autos und ein Haus an der Biener Straße wurden zusätzlich mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

