Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - BMW ...

Lingen - BMW beim Famila beschädigt

Lingen (Ems) - Am Samstagmorgen, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW 3er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt. Der BMW stand in einer Parkbucht auf dem Parkplatz des Famila Verbrauchermarktes, etwa mittig zwischen dem Verbrauchermarkt und dem Ärztehaus. Der Unfallverursacher streifte das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und der Unfallverursacher werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591) 870 mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen. /mal

