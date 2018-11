Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - Brand ...

Lingen - Brand in Wäscherei

Lingen - Am Freitag gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Wäscheberge in einer Wäscherei in der Straße "Alter Pferdemarkt" in Brand. Die Feuerwehr Lingen löschte den Brand und es entstand ein geringer Gebäudeschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. /eot

