Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - Hoher ...

Lingen - Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Lingen - Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Mühlengraben ist gestern Nachmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 43-jähriger Autofahrer wollte in die Dalumer Straße abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr abzuwarten. Hinter ihm hielt ein weiterer PKW. Ein 56-jähriger Autofahrer bremste zu spät und fuhr auf die wartenden Fahrzeuge auf. Der Unfallverursacher zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

