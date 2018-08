Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - Mehrere ...

Lingen - Mehrere Einbrüche im Ortsteil Baccum

Lingen - In der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in drei Gebäude im Lingener Ortsteil Baccum ein. In der Straße Krichenkamp, brachen die Täter eine Tür des St. Antonius Kindergarten auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Auch ein Gebäude der Grundschule in der Antoniusstraße war tatbetroffen. Hier drangen die Täter durch ein Fenster in das Schulgebäude ein. Auch hier wurde Bargeld gestohlen. In der Straße Kösterhook hebelten die Täter ein Kellerfenster des Gemeindehauses auf und gelangten so in einen Kellerraum. Weitere Räume des Gemeindehauses wurden durch die Täter nicht betreten. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

