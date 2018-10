Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - Opel ...

Lingen - Opel beschädigt

Lingen - Zwischen Sonntag und Montag wurde in Lingen ein Opel beschädigt. Das Auto stand am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz "Alter Viehmarkt" an der Alten Rheiner Straße. Am Montag parkte der Opel auf dem Parkplatz am Alten Hafen. Auf einem der Parkplätze muss das Auto von einem anderen Fahrzeug gestreift worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

