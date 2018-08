Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - Unfall ...

Lingen - Unfall unter Alkoholeinfluss fordert Verletzte

Lingen - Am Freitagnachmittag um 14:40 Uhr kam es auf der Vorgartenstraße zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Nach erstem Stand der Ermittlungen befuhr ein 56 Jahre alter Mann aus Lingen mit seinem Golf die Vorgartenstraße in Richtung Nordlohne. Möglicherweise begünstigt durch Alkoholeinfluss kam er Ausgangs einer Linkskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit der Fahrerseite eines Ford zusammen, in dem der 76-jährige Fahrer aus Nordhorn und vier Insassen in Richtung Wachendorf unterwegs waren. Zwei der Insassen wurden dabei leicht verletzt und mussten zur Behandlung vorübergehend in das Lingener Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Unfallverursacher aufgenommen, der sich ebenfalls leicht verletzte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. /hue

