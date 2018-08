Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lingen - VW T3 ...

Lingen - VW T3 Doka beschädigt

Lingen - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen 06:30-16:45 Uhr an der Alten Haselünner Straße einen VW T3 Doppelkabine. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand. Der linke Außenspiegel wurde vollständig zerstört. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.