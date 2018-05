Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lorup - 50 ...

Lorup - 50 Jähriger stirbt im Baggersee

Lorup - Ein 50 jähriger Rumäne aus Lorup starb am Samstagnachmittag im Loruper Baggersee. Gemeinsam mit einem 32 jährigen Polen aus Lorup schwammen sie im See. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache tauchte der 50 Jährige plötzlich unter. Der 32 Jährige versuchte vergeblich seine Begleitung durch Tauchversuche zu retten. Die Feuerwehr-Tauchgruppe barg später den Leichnam. Die zuständige Staatsanwältin ordnete die Obduktion des Verstorbenen an. /her

