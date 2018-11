Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lorup - ...

Lorup - Maststall abgebrannt

Lorup - In der vergangenen Nacht gegen 01.00 Uhr ist in einem Maststall an der Straße Tichelpläcke ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das 60 mal 25 Meter große Gebäude bereits komplett in Flammen. Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, der Stall stand leer. Die Freiwilligen Feuerwehren Lorup und Werlte waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch nicht bekannt.

