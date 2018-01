Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Lorup - Autokran ...

Lorup - Autokran abgesackt

Lorup - Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Breddenberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Autokran gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrer des 60 Tonnen-Krans war gegen 5.30 Uhr von Breddenberg in Richtung des Windparks Lorup unterwegs. Wenige hundert Meter vor dem Ziel wollte der Fahrer einem entgegenkommenden Lkw Platz machen. Dabei geriet er zu weit auf den Grünstreifen. Das Fahrzeug sackte ab und rutschte in einen angrenzenden Graben. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Für die Bergung des Fahrzeuges wurden zwei Spezialkräne angefordert. Die Arbeiten werden im Laufe des Dienstags durchgeführt. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt.

