Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Unfallflucht

Meppen - Zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und 17.30 Uhr am Samstag, wurde ein in der Tiefgarage des Meppener Krankenhauses geparkter VW Tiguan durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrertür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel, die den Unfall aufgenommen hat, unter der Rufnummer (05952) 93450 zu melden. /mal

