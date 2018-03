Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Einbruch in Modegeschäft

Meppen - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Bekleidungsgeschäft an der Emsstraße eingedrungen. Sie brachen die Eingangstür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Nachdem zunächst mehrere Tüten mit unterschiedlichen Verkaufsartikeln befüllt wurden, wurden die Täter offenbar gestört. Sie verließen den Tatort augenscheinlich fluchtartig, ohne den Großteil des bereitgestellten Diebesgutes mitzunehmen. Nach aktuellem Stand wurden vermutlich lediglich Waren im Wert von etwa 50 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

