Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - 24-Jähriger durch Faustschlag verletzt

Meppen - Ein 24-jähriger Mann wurde in der vergangenen Nacht in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße von einem bislang Unbekannten angegriffen und verletzt. Gegen 01.30 Uhr schlug der Angreifer unvermittelt zu und verletzte das Opfer im Gesicht. Danach flüchtete er. Er soll etwa 25 Jahre alt, 1.90 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt und blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.