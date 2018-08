Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Slowakische Ladendiebe gestellt

Meppen - In einem Lebensmittelmarkt am Neuen Markt wurden am Freitagnachmittag gleich drei slowakische Ladendiebe gestellt. Die Männer hatten zuvor eine Vielzahl an Waren, vorwiegend Tabak und Parfum, aus der Auslage entnommen und diese in mitgeführte Taschen verstaut. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu zahlen passierten, wurden sie vom Personal gestellt. In einer Umhängetasche eines Täters wurde bei der polizeilichen Durchsuchung ein Cuttermesser aufgefunden. Dieser Umstand könnte sich im weiteren Strafverfahren strafverschärfend auswirken. Da keiner der Männer einen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ein Geldbetrag als Sicherheitsleistung einbehalten. Im Anschluss wurden die Täter entlassen. /hue

