Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Sechsjähriger Junge von Auto angefahren

Meppen - Gestern Mittag wurde ein sechsjähriger Junge auf der Haselünner Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr die Haselünner Straße in Richtung Innenstadt, als der Junge aus Meppen die Fahrbahn überquerte. Das Auto touchierte den Jungen, so dass dieser zu Boden fiel und sich verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein Schaden. Die junge Frau blieb unverletzt.

