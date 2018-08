Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen / ...

Meppen / Oldenburg - Leckagen in Schiffsladeraum gefunden und abgedichtet

Meppen / Oldenburg - Nachdem der Wasserschutzpolizei Meppen am Samstagabend ein angeblich auf Grund liegendes Gütermotorschiff im Küstenkanal in Höhe Oldenburg gemeldet wurde, liegen nun weitere Informationen zu dem Zwischenfall vor. Taucher konnten bei einer Absuche der Schiffsaußenhaut zunächst keine Erklärung für das Eindringen von Wasser in den Laderaum finden. Am Dienstag haben Sachverständige dann der Innenraum abgesucht. Das eingedrungene Wasser wurde von einer Fachfirma abgepumpt und in Tanklastzügen abtransportiert. Mit einem Bagger wurde der geladene Bleistaub umgelagert, so dass die Innenwände in Augenschein genommen werden konnten. Die Spezialisten entdeckten dabei zwei Leckagen über die das Kanalwasser eindringen konnte. Der nasse Bleistaub dichtete diese Löcher dann offenbar wieder so ab, dass kein zusätzliches Wasser mehr eindringen konnte. Die Leckagen wurden provisorisch instandgesetzt, so dass das Schiff vermutlich selbstständig bis zum Entladeort weiterfahren kann. Anschließend ist eine umfassende Reparatur der Beschädigungen notwendig. Ob und wie es für das Schiff weitergeht, wird in den kommenden Tagen entschieden. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand nach Einschätzung sämtlicher Fachleute zu keiner Zeit. Die Polizei ermittelt wegen kleinerer ordnungsrechtlicher Verstöße, die nicht in Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4044257

