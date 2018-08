Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Meppen - Am Mittwoch kam es gegen 13:15 Uhr im Kreisverkehr in der Haserbinkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide Radfahrer stießen dabei frontal zusammen, so dass ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Während der etwa 17-jährige Unfallverursacher, welcher offenbar von der Sportanlage am Helter Damm kam, mit seinem schwarzen Rad in Richtung Lingener Straße weiterfuhr, blieb die Schülerin mit ihrem beschädigten Moutainbike verletzt an der Unfallstelle zurück. Der jugendliche Unfallverursacher trug ein weißes T-Shirt, eine blaue kurze Sporthose und Sportschuhe. Er hatte blondes, nach oben frisiertes Haar und trug einen blauen Rucksack auf dem Rücken. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

