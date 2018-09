Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Weitgehend ruhiger Verlauf des Drittligaspiels

Meppen - Das Heimspiel des SV Meppen gegen Eintracht Braunschweig in der 3. Liga ist heute Nachmittag weitgehend ruhig verlaufen. Rund 8300 Fans besuchten die Hänsch Arena in Meppen, davon rund 1200 Gästefans. Ein Großteil der Fußballfans aus Braunschweig reiste mit der Bahn an. Am Bahnhof standen Shuttlebusse bereit, um die Gäste ins Stadion zu bringen. Zu Beginn der Partie zündeten Chaoten im Gästeblock Pyrotechnik. Kurz vor Spielende setzen sie außerdem Fahnen und andere Fanutensilien in Brand, dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Freiwillige Feuerwehr den Brand löschen wollte, wurden die Einsatzkräfte mit Bechern beworfen. Verletzt wurde niemand. Noch vor Spielende verließ der Großteil der Braunschweig-Fans das Stadion. Nach Spielende ging die Mannschaft der Eintracht Braunschweig zum Gästeblock, um nach der Niederlage das Gespräch mit den Fans zu suchen. Auch dabei wurden Becher geworfen, so dass die Fußballer sich zurückzogen. Nach dem Spiel verließen Heim- und Gästefans das Stadion friedlich. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

