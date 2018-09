Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Verkehrsunfall auf der B70

Meppen - Am Samstag, gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Twist die Bundesstraße 70 aus Richtung Haren kommend in Richtung Meppen. In Höhe der Einmündung "Am Rögelsberg" zeigt die Ampelanlage "rot" für den 77-jährigen PKW-Fahrer. Ein 34-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 70 von Meppen kommend in Richtung Haren und biegt bei grün leuchtender Ampelanlage an der Eindmündung "Am Rögelsberg" nach links ab. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei verfehlt der 77-jährige PKW-Fahrer jedoch das Bremspedal und es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem LKW. Der 34-jährige LKW-Fahrer bleibt bei dem Unfall unverletzt. Der 77-jährige PKW-Fahrer wird leicht und seine beiden weiteren Insassen (74 und 80 Jahre alt) werden schwer verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 70000 Euro. /eot

