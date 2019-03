Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - ...

Meppen - Radfahrer fährt Auto an

Meppen - In der Nacht zu Samstag ist es im Robert-Koch-Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Offensichtlich ist hier ein Fahrradfahrer in das Heck eines am Fahrbahnrand auf einer Parkfläche abgestellten Ford Escort geprallt. Dabei entstand Sachschaden. Der Radfahrer hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

