Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Auto ...

Meppen - Auto aufgebrochen

Meppen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 20.55 Uhr an der Lathener Straße ein Auto aufgebrochen. Er schlug die Beifahrertür des Peugeot mit einem unbekannten Gegenstand ein und stahl eine Handtasche mit Portemonnaie. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.