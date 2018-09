Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - BMW ...

Meppen - BMW beschädigt

Meppen - Am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Püntkers Patt" ein schwarzer BMW beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißer Kleinwagen den BMW beim Rangieren streifte. Am Steuer des weißen Autos soll eine Frau gesessen haben. Sie verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

